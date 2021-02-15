تعبير غير لائق من مستشار حكومي أوكراني بحق عمل صندوق النقد الدولي

كتب تيموفي ميلوفانوف، المستشار غير المتفرغ لمدير مكتب رئيس أوكرانيا على "فيسبوك"، أن صندوق النقد الدولي "تغوط على نفسه" في عملية مراجعة برنامج التعاون مع كييف.

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وكان بيان صدر يوم السبت عن جوستا لينغمان، الممثل الدائم لصندوق النقد الدولي في أوكرانيا قد أفاد بأن بعثة الصندوق أنهت عملها في البلاد من دون نتيجة.

ولفتت المؤسسة إلى وجود حاجة إلى مزيد من التقدم لاستكمال المراجعة الأولى للبرنامج، فيما كانت بعثة صندوق النقد الدولي بدأت عملها على مراجعة برنامج "stand-by" لأوكرانيا في ديسمبر 2020.

وكتب ميلوفانوف، وهو أحد أعضاء الوفد الأوكراني بقيادة الرئيس فلاديمير زيلينسكي في الإمارات، منشورا عن لقاء مع قيادة البلاد وخطط لزيادة التجارة بين البلدين.

وأعرب أحد المستخدمين في التعليقات عن رأي مفاده أن القيادة الأوكرانية، بعد أن "تغوطت مع صندوق النقد الدولي"، تحاول "بطريقة ما التعويض" عن الفشل.

ورد المستشار على ذلك بالقول: "إذا أردت الصراحة، صندوق النقد الدولي تغوط على نفسه هناك، وليس أوكرانيا".

وأعرب آخرون في تعليقاتهم في الوقت ذاته، عن سخطهم لأن مستشار رئيس المكتب الرئاسي يسمح بمثل هذه الألفاظ.

يشار إلى أن ميلوفانوف هو وزير سابق في للتنمية الاقتصادية والتجارة والزراعة في أوكرانيا، وجرى تعيينه في منصبه الحالي في نوفمبر 2020، وكان صرح بأن خبرته ستساعد في التعامل مع التحديات العديدة التي تواجه أوكرانيا حاليا.

وكان مجلس محافظي صندوق النقد الدولي قد وافق أوائل يونيو 2020 على برنامج جديد لدعم أوكرانيا لمدة عام ونصف، بإجمالي 5 مليارات دولار.

وتلقت البلاد الدفعة الأولى البالغة 2.1 مليار دولار. وبحسب المذكرة، كان من المنتظر أن يتبع تخصيص مبلغ 2.1 مليار دولار بعد إقرار البرنامج، تحويل الباقي على أربع دفعات بقيمة حوالي 700 مليون دولار، اثنتان منها كان يفترض أن تحولا في نهاية يونيو ونهاية سبتمبر، وما تبقى بعد نتائج عمليتي مراجعة في عام 2021.

المصدر: نوفوستي