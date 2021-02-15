ريابكوف: لا نستبعد المشاركة في مبادرة بكين لإعادة واشنطن لاتفاقية إيران النووية

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، إن روسيا لا تستبعد المشاركة في مبادرة الصين لإعادة الولايات المتحدة، إلى خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وأضاف ريابكوف، في حديث صحفي اليوم: "ولكن هناك حاجة إلى فهم مدى قدرتها على تحقيق نتائج".

ويرى نائب الوزير الروسي، أنه يمكن بسرعة، عقد اللقاء الذي اقترحته بكين لبحث موضوع عودة واشنطن إلى الصفقة النووية، إذا توفرت الرغبة في ذلك من قبل جميع الأطراف.

وأشار ريابكوف، إلى أن روسيا ناقشت مع الولايات المتحدة والصين، موضوع تنظيم لقاء متعدد الأطراف، حول عودة واشنطن إلى الصفقة النووية الإيرانية.

المصدر: تاس