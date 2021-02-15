بعد ربع قرن.. محكوم بالإعدام في مصر ينتصر في معركة قضائية ببريطانيا

قالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن ياسر سري، المحكوم عليه بالإعدام في مصر في قضية محاولة اغتيال رئيس الوزراء الأسبق عاطف صدقي، قد حصل على حق اللجوء السياسي في بريطانيا.

يأتي ذلك بعد أن قررت محكمة بريطانية أن من حقه البقاء كلاجئ في هذا البلد الذي يقيم فيه منذ سنوات طويلة، وهو ما سوف يحميه من إمكانية وقوعه في قبضة القضاء المصري وتنفيذ حكم الإعدام فيه.

ياسر سري، البالغ من العمر 58 عاما، طلب اللجوء السياسي في بريطانيا لأول مرة في عام 1994. وعندما قوبل طلبه بالرفض، ألح على طلبه أمام المحاكم ودخل في معركة قضائية طويلة النفس أثمرت الأسبوع الماضي بانتزاعه حق اللجوء في مهجره البريطاني.

ياسر سري، المتهم أيضا في الولايات المتحدة الأمريكية بارتباطه بأحد المتورطين في هجوم مركز التجارة العالمي في نيويورك في 2001، يعتبر من أعضاء حركة "الجهاد الإسلامي" المصرية في بداية تسعينيات القرن الماضي، وهي الحركة التي نفذت هجوما فاشلا بسيارة مفخخة ضد رئيس وزراء مصر الأسبق عاطف صدقي بغرض اغتياله، فيما أسفر الهجوم عن مقتل مراهقة في الـ 12 من عمرها.

إثر ذلك، حكم القضاء المصري غيابيا على ياسر سري بالإعدام، رغم كونه نفى أن تكون لديه أي علاقة بالهجوم.

المصدر: صحيفة "Daily Mail" البريطانية