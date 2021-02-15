مناورات روسية إيرانية مشتركة في المحيط الهندي

أفادت السفارة الروسية لدى طهران بأن مناورات عسكرية بحرية بمشاركة القوات الروسية والإيرانية انطلقت اليوم الاثنين شمال المحيط الهندي.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية للأنباء عن المتحدث باسم السفارة الروسية لدى طهران، ماكسيم سوسلوف: "انطلقت المناورات اليوم. إننا نؤكد".

وكان المكتب الصحفي للجيش الإيراني أفاد سابقا بأن المناورات الروسية الإيرانية المشتركة ستنطلق في 16 فبراير الجاري.

وفي نهاية ديسمبر عام 2019 أجرت إيران وروسيا والصين مناورات بحرية مشتركة في المحيط الهندي وخليج عمان. واستمرت تلك المناورات 4 أيام.

المصدر: تاس