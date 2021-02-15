مينسك: قد يتم التوصل إلى اتفاقات مهمة خلال لقاء بوتين ولوكاشينكو

قال وزير خارجية بيلاروس فلاديمير ماكي، إنه قد يتم خلال اللقاء بين الرئيسين فلاديمير بوتين وألكسندر لوكاشينكو، التوصل إلى اتفاقات مهمة بشأن عمليات التكامل بين روسيا وبيلاروس.

وأضاف ماكي، في حديث نشرته وكالة RBC اليوم: "يجري التحضير للقاء، ويتم إعداد المواد الخاصة به، من جانب الطرفين".

وأشار ماكي، إلى أن رئيسي الحكومتين الروسية والبيلاروسية، اجتمعا عدة مرات، وتم تحقيق تقدم كبير، في مجال حل الكثير من القضايا المهمة المتعلقة بالتجارة، والتعاون الاقتصادي بين البلدين.

وشدد ماكي، على أن "الأحداث الدائرة في الدولتين وحولهما في الفترة الأخيرة، ستدفعنا حتما نحو الدخول في عمليات تكامل أوثق، على المستوى الثنائي. وعاجلا أم آجلا نحو تنسيق متعدد الأطراف داخل الاتحاد الاقتصادي الأوراسي".

في وقت سابق، أعلن ماكي أن اللقاء بين الرئيسين بوتين ولوكاشينكو، قد يعقد في نهاية فبراير.

المصدر: تاس