استطلاع إسرائيلي: كورونا أضر بالعلاقات الزوجية!

أفاد استطلاع أجراه معهد "أدلر" الإسرائيلي، بأن وباء كورونا أدى إلى أضرار بالعلاقات الزوجية، وبالعلاقات بين الأطفال وأجدادهم، بينما قرب الآباء لأطفالهم وعزز الروابط بين الأشقاء.

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وقال المعهد، وهو مؤسسة غير ربحية تركز على العلاقات الأسرية، إن 48% من الأزواج أكدوا أن الوباء قلل من الوقت الذي قضوه مع أزواجهم، وقال ثلثهم إنه أضر بعلاقاتهم الحميمة.

وأضاف 30% إن وضعهم المالي خلال الوباء تسبب في توتر علاقاتهم و14% يميلون أكثر نحو الانفصال، بينما قال 10% إن سعيهم للطلاق مستبعد.

وذكر 65% من الآباء أنهم كانوا قادرين بشكل معتدل فقط على مساعدة أطفالهم على التعامل مع الأزمة، وقال 49% أن حالة أطفالهم العاطفية كانت أسوأ بسبب الوباء.

ومن بين الآباء الذين تم فصلهم من العمل أو إجبارهم على أخذ إجازة غير مدفوعة الأجر، قال 78% إنهم كانوا بالكاد قادرين على رعاية أطفالهم.

ولفت الاستطلاع إلى أن 41% من العائلات شهدت تقاربا بين الأشقاء خلال الوباء.

وبالنسبة للأجداد، قال 92% إنهم حزنوا لضياع الوقت مع أحفادهم، وشعر ربعهم تقريبا أنهم تعرضوا للإهمال من قبل أفراد أسرهم.

يشار إلى أن الإحصاء، أجري من قبل شركة iPanel الإسرائيلية لجمع البيانات، واستند إلى مقابلات مع 500 من الآباء وكبار السن من السكان الناطقين بالعبرية في إسرائيل.

المصدر: تايمز أوف إسرائيل