موسكو أول وجهة خارجية لرئيس قرغيزستان الجديد

أفادت وكالة "تاس" الروسية للأنباء بأن الرئيس القرغيزستاني الجديد، سادير جاباروف، ينوي زيارة موسكو في 24 و25 فبراير الجاري.

ونقلت الوكالة عن مصدر دبلوماسي: "من المتوقع أن تتم زيارة الرئيس (القرغيزستاني، سادير جاباروف) في 24 و25 فبراير الجاري".

وتم انتخاب جاباروف لمنصب رئيس قرغيزستان في 10 يناير الماضي، أثناء الأنتخابات المبكرة بعد حصوله على 79.2% من أصوات الناخبين.

ومن المتوقع أن تصبح زيارة جاباروف إلى روسيا أول زيارة خارجية له في منصبه الجديد.

المصدر: تاس