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موسكو أول وجهة خارجية لرئيس قرغيزستان الجديد

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موسكو أول وجهة خارجية لرئيس قرغيزستان الجديد
Sputnik
الرئيس القرغيزستاني الجديد سادير جاباروف، أرشيف
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أفادت وكالة "تاس" الروسية للأنباء بأن الرئيس القرغيزستاني الجديد، سادير جاباروف، ينوي زيارة موسكو في 24 و25 فبراير الجاري.

ونقلت الوكالة عن مصدر دبلوماسي: "من المتوقع أن تتم زيارة الرئيس (القرغيزستاني، سادير جاباروف) في 24 و25 فبراير الجاري".

وتم انتخاب جاباروف لمنصب رئيس قرغيزستان في 10 يناير الماضي، أثناء الأنتخابات المبكرة بعد حصوله على 79.2% من أصوات الناخبين.

ومن المتوقع أن تصبح زيارة جاباروف إلى روسيا أول زيارة خارجية له في منصبه الجديد.

المصدر: تاس

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