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سيئول: نراقب الشمال عن كثب قبيل عيد ميلاد الزعيم الراحل

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سيئول: نراقب الشمال عن كثب قبيل عيد ميلاد الزعيم الراحل
Reuters
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أفادت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية، بأنها تراقب عن كثب التحركات الشمالية العسكرية قبل عيد ميلاد الزعيم الراحل كيم جونغ أيل، والد الزعيم الحالي، كيم جونغ أون.

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ووفقا لما أفاد به المتحدث باسم الهيئة، الكولونيل كيم جون راك، في إفادة دورية: "نراقب عن كثب التحركات ذات الصلة، ولا توجد علامات غير طبيعية لمزيد من التوضيح حتى الآن".

وأضاف أن "كوريا الشمالية تجري التدريبات العسكرية الشتوية المنتظمة منذ ديسمبر الماضي، ويتوقع أن تستمر حتى مارس، ولم نرصد أي تحركات غير عادية".

ويوم غد الثلاثاء، عيد ميلاد القائد الراحل، ووالد الزعيم الحالي كيم جونغ أون، ويسمى اليوم "يوم النجم اللامع"، وهو واحد من أكبر الأعياد الوطنية في الشمال، وتنظم بيونغ يانغ فعاليات بهذه المناسبة.

المصدر: يونهاب

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