مصرع شخصين وفقدان 16 في إندونيسيا إثر انهيارات أرضية

لقي شخصان مصرعهما، وأصيب 14 آخرون، ولا يزال 16 في عداد المفقودين، بعد أن ضربت انهيارات أرضية وفيضانات ناجمة عن أمطار غزيرة، إقليم جاوا الشرقي في إندونيسيا.

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ووفقا لوحدة الاستجابة للطوارئ بوكالة "نغانجوك" للشؤون الاجتماعية، تمكن رجال الإنقاذ من انتشال جثتين وإنقاذ شخصين في منطقة نغانجوك.

ونقلت وكالة أنباء "انتارا" الرسمية الإندونيسية عن منسق الوحدة، أريس تريو أفندي، قوله اليوم الاثنين، إن "معدات رفع ثقيلة في طريقها حاليا إلى الموقع، وهناك 16 شخصا لم يعثر عليهم حتى الآن".

وقال أفندي إن المنطقة التي تضم العديد من المساكن، معرضة للانهيارات الأرضية، وهناك 13 مسكنا على الأقل قد تضررت كثيرا.

وأضاف، لقد تم إجلاء 160 شخصا على الأقل.

يذكر أن إندونيسيا غالبا ما تتعرض لانهيارات أرضية وفيضانات مفاجئة خلال موسم الأمطار.

المصدر: "أ.ب"+"شينخوا"