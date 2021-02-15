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الرئيس الإسرائيلي يدعو لحماية "موقع أثري يهودي" في الضفة

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الرئيس الإسرائيلي يدعو لحماية
ar.timesofisrael
موقع في الضفة يعتقد الكثيرون أنه يحتوي على مذبح يشوع التوراتي
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دعا الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، للتحقيق  في الأضرار التي لحقت بموقع أثري في جبل عيبال في الضفة الغربية، يعتقد أنه يحتوي على "مذبح يشوع التوراتي"، بحسب "تايمز أوف إسرائيل".

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يأتي ذلك، بعدما بثت "القناة "12 مشاهد قالت إنها تظهر عمالا فلسطينيين يقومون بتفتيت الصخور من الموقع لاستخدامها كحصى في شارع يجري بناؤه بين قرية مجاورة ومدينة نابلس.

وقال مسؤولو مجالس المستوطنات المحلية، إن الأعمال في الموقع تسببت بأضرار في 35 مترا من الجدار الخارجي للمجمع، وليس مجمع المذبح نفسه.

لكن ريفلين أعرب عن قلقه الشديد، وقال في رسالة وجهها إلى بيني غانتس وزير الدفاع  إن "التقارير عن الأضرار التي لحقت بموقع المذبح في جبل عيبال تثير قلقي للغاية".

ويقع جبل عيبال في المنطقة "ج" من الضفة الغربية، حيث تسيطر السلطة الفلسطينية على الشؤون المدنية، بينما الجيش الإسرائيلي مسؤول عن الأمن. ويحتاج الإسرائيليون الراغبون في زيارة المواقع إلى إذن خاص من الجيش الإسرائيلي.

 

المصدر: تايمز أوف إسرائيل

 

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