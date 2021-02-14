البرازيل تسجل 713 وفاة و24759 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية الأحد تسجيل 24759 إصابة و713 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وتمثل حصيلة اليوم انخفاضا في عدد الإصابات والوفيات مقارنة مع 44299 حالة إصابة خلال اليوم السابق، و1043 وفاة.

وذكرت بيانات الوزارة أن البرازيل سجلت أكثر من 9.8 مليون إصابة بالفيروس منذ بدء تفشي الجائحة في الوقت الذي ارتفع فيه العدد الرسمي للوفيات إلى 239245 حالة.

المصدر: "رويترز"