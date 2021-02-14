استطلاع: الأحزاب الانفصالية في كتالونيا تحتفظ بأغلبية البرلمان

أظهر استطلاع أجرته قناة (تي.في3) مع إغلاق مراكز الاقتراع في إقليم كتالونيا الإسباني، أن الأحزاب الانفصالية تتجه على ما يبدو للاحتفاظ بأغلبية مقاعد البرلمان.

وأشارت القناة إلى أنه "حتى في حال أكدت النتائج الرسمية ذلك، يظل من غير المرجح أن يؤدي هذا إلى أي محاولة لتكرار إعلان الاستقلال عن إسبانيا كما حدث عام 2017 في خطوة شابتها الفوضى ولم تدم إلا لفترة قصيرة".

وأضافت: "التوتر في الإقليم انحسر منذ ذلك الحين، وأصبح معظم الناخبين يشعرون بالقلق من جائحة كورونا أكثر من قلقهم على الاستقلال".

وتابعت: "في حال تطابقت النتيجة الرسمية مع ما ورد في الاستطلاع، فإن السيناريو الأكثر ترجيحا هو أن يكرر الحزبان الانفصاليان الرئيسيان تشكيل حكومتهما الائتلافية الحالية".

المصدر: "رويترز"