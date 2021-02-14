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وزير الخارجية الإيراني يغيب عن اجتماع لجنة الأمن القومي في البرلمان

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وزير الخارجية الإيراني يغيب عن اجتماع لجنة الأمن القومي في البرلمان
Reuters
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف
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تغيب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف عن اجتماع لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان يوم الأحد بسبب وعكة صحية.

وكان من المقرر أن يقدم فيها إفادة حول آخر تطورات الملف النووي وعودة واشنطن إلى الاتفاق.

وقال أبو الفضل عموئي المتحدث باسم اللجنة، إن ظريف لم يحضر الاجتماع بسبب وعكة صحية من دون أن يقدم المزيد من التفاصيل.

وأضاف عموئي أنه كان من المقرر أن يقدم ظريف إفادة حول آخر التطورات الإقليمية والدولية، إضافة إلى تحليل ودراسة أداء الدول الأعضاء في الاتفاق النووي، والإجراءات والتدابير التي اتخذت بشأن العودة إلى الاتفاق.

وصرح المتحدث باسم اللجنة بأنه بسبب تغيب ظريف عن الاجتماع بحث أعضاء اللجنة القضايا الداخلية والدولية.

المصدر: RT

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