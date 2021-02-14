المراكز الأمريكية: الحجر لم يعد ضروريا بعد مخالطة مصاب بكورونا

أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن الحجر بعد مخالطة مصاب بكورونا لم يعد ضروريا في الولايات المتحدة، إن تلقى المخالط جرعتي اللقاح.

وحسب المراكز، ليتمكن من خالط مصابا من تجنب الحجر، عليه أن يكون قد تلقى جرعتي اللقاح، على أن يتلقى الجرعة الثانية من اللقاح قبل أسبوعين على الأقل من مخالطة المصاب بالفيروس.

كما على من تلقى اللقاح من أكثر من 3 أشهر أن يتقيد بالحجر في حال مخالطة شخص مصاب، ومن الشروط الإضافية للاطمئنان عدم ظهور أعراض لدى الشخص عند مخالطته مصابا.

ورجحت المراكز أن من يتلقون اللقاح هم أقل ميلا إلى نشر الفيروس، لكنها مع ذلك شددت على ضرورة التقيد بالتوصيات القائمة باستخدام الكمامة والتقيد بالتباعد الاجتماعي في الأماكن العامة.

المصدر: "النهار"