 
مباشر

اليونان.. 622 إصابة و23 وفاة جديدة بكورونا

أخبار العالم

اليونان.. 622 إصابة و23 وفاة جديدة بكورونا
Reuters Giorgos Moutafis
شخص مصاب بمرض "كوفيد-19"في أحد مستشفيات أثينا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/prtz

أعلنت الهيئة الوطنية للصحة العامة في اليونان أنها سجلت 662 إصابة جديدة بفيروس كورونا و23 وفاة بين المصابين بمرض "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية.

إقرأ المزيد
اليونان لا تستبعد استخدام اللقاحين الروسي والصيني ضد كورونا
اليونان لا تستبعد استخدام اللقاحين الروسي والصيني ضد كورونا

وذكرت الهيئة أن إجمالي عدد الإصابات في البلاد منذ بداية جائحة كورونا بلغ 172128​​​ حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 6126 حالة، مع الإشارة إلى أن متوسط أعمار المتوفين هو 79 سنة.

وأضافت أن 301 شخص يخضعون للتنفس الاصطناعي في وحدات العناية المركزة ويبلغ متوسط أعمارهم 70 سنة.

وأشارت الهيئة إلى أن 1218 شخصا غادروا وحدات العناية المركزة منذ بداية الجائحة بعد تحسن حالتهم الصحية.

المصدر: "نوفوستي"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا