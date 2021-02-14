أردوغان يشارك بتشييع رئيس بلدية إسطنبول الأسبق

شارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في تشييع جنازة رئيس بلدية إسطنبول الأسبق قادر طوباش الذي وافته المنية السبت عن 76 عاما.

وأقيمت مراسم تشييع طوباش اليوم الأحد في مقر بلدية إسطنبول، قبل أن يصلى على جثمانه في جامع الفاتح، بحضور كبار مسؤولي الدولة التركية.

وعقب صلاة الجنازة ووري جثمان طوباش الثرى في باحة مسجد الفاتح في الشطر الأوروبي من إسطنبول.

ويعد طوباش أول سياسي يفوز برئاسة بلدية إسطنبول 3 مرات على التوالي، أولها في انتخابات 2004 وآخرها عام 2014 عن حزب العدالة والتنمية، قبل أن يقدم استقالته في 2017.

المصدر: الأناضول