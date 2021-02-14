محامو زعماء المعارضة الإثيوبية المضربين عن الطعام يطالبون بحل عاجل لقضية موكليهم

اعتبر أحد محامي زعماء المعارضة الإثيوبية المسجونين، أن الوقت "ينفد" للخروج من مأزق هؤلاء المعارضين الذين أمضوا ثلاثة أسابيع مضربين عن الطعام.

ونقلت وكالة "بلومبيرغ" عن ممثل قطب الإعلام جوار محمد قوله، إن "الإضراب عن الطعام يهدد حياة السجناء"، داعيا الحكومة إلى السعي لحل سريع.

وقبض على أكثر من عشرين من زعماء مجلس نواب أورومو الإثيوبية بمن فيهم جوار، في يوليو بتهم تتعلق بالإرهاب وبدأوا الإضراب عن الطعام في 27 يناير.

المصدر: "بلومبيرغ"