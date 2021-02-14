أرمينيا.. السكان متخوفون إثر شائعات عن "زلزال مدمر قادم" والسلطات ترد

نفت وزارة الطوارئ في أرمينيا اليوم الأحد شائعات تشير إلى احتمال وقوع زلزال مدمر سيضرب البلاد في الفترة المقبلة.

إقرأ المزيد

وجاء في بيان للوزارة صدر بعد يوم من هزة أرضية بشدة تصل إلى 7 درجات (وفقا لمقياس ريختر) في بؤرتها، على بعد 8 كم من العاصمة يريفان: "هناك شائعات يتم تداولها عبر شبكة الإنترنت مفادها أنه من المتوقع حدوث زلزال كبير في جمهورية أرمينيا بما في ذلك في يريفان. تنفي الهيئة الإقليمية للحماية من الزلازل صحة هذه المعلومات بصورة رسمية".

وذكر البيان أن التوتر الزلزالي يتلاشى وأن قوة الهزات اللاحقة قد تضاءلت، داعيا المواطنين إلى متابعة الوضع اعتمادا على "التقارير الرسمية الصادرة عن وزارة الطوارئ حصرا".

وأعلنت السلطات الأرمنية أن حوالي 30 شخصا أصيبوا بجروح مختلفة نتيجة هزة السبت، وأن المعلومات الأولية تشير إلى أنها ألحقت أضرارا بجدران عدد من المباني.

المصدر: "نوفوستي"