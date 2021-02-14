 
مباشر

رئيس المكسيك يعلن موعد وصول الدفعة الأولى من لقاح "سبوتنيك V" إلى بلاده

أخبار العالم

رئيس المكسيك يعلن موعد وصول الدفعة الأولى من لقاح
Sputnik Vladimir Trefilov
لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/prsl

أعلن الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور أن الدفعة الأولى من لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا ستصل إلى بلاده نهاية الأسبوع المقبل.

إقرأ المزيد
وزارة الصحة المكسيكية تعتمد
وزارة الصحة المكسيكية تعتمد "سبوتنيك V" في الحالات الطارئة

وكان المدير العام للصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة كيريل دميترييف كشف أعلن في 4 فبراير، عن خطط لتوريد لقاح "سبوتنيك V" للمكسيك، مشيرا إلى أن السلطات الصحية المكسيكية عقدت صفقة مع الصندوق لشراء 24 مليون جرعة من اللقاح الروسي.

والمكسيك أول دولة في أمريكا اللاتينية سجلت لقاح "سبوتنيك V"، وذلك في إطار إجراءات سريعة المسار، دون اختبارات سريرية إضافية داخل البلاد.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا