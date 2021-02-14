رئيس المكسيك يعلن موعد وصول الدفعة الأولى من لقاح "سبوتنيك V" إلى بلاده

أعلن الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور أن الدفعة الأولى من لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا ستصل إلى بلاده نهاية الأسبوع المقبل.

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وكان المدير العام للصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة كيريل دميترييف كشف أعلن في 4 فبراير، عن خطط لتوريد لقاح "سبوتنيك V" للمكسيك، مشيرا إلى أن السلطات الصحية المكسيكية عقدت صفقة مع الصندوق لشراء 24 مليون جرعة من اللقاح الروسي.

والمكسيك أول دولة في أمريكا اللاتينية سجلت لقاح "سبوتنيك V"، وذلك في إطار إجراءات سريعة المسار، دون اختبارات سريرية إضافية داخل البلاد.

المصدر: تاس