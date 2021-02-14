بنغلاديش تنقل المزيد من مسلمي الروهينغا إلى جزيرة نائية رغم الانتقادات

قال مسؤولان إن بنغلاديش ستبدأ في نقل ما بين 3 آلاف و4 آلاف لاجئ من مسلمي الروهينغا إلى جزيرة بهاسان شار النائية في خليج البنغال خلال اليومين المقبلين.

وأضاف المسؤولان أنه سيتم نقلهم رغم المخاوف المتعلقة بمخاطر العواصف والفيضانات التي تجتاح تلك الجزيرة.

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ونقلت داكا نحو 7 آلاف شخص إلى جزيرة بهاسان شار منذ أوائل ديسمبر 2020 من المخيمات على الحدود مع ميانمار المجاورة ذات الأغلبية البوذية حيث يعيش أكثر من مليون لاجئ في أكواخ متداعية على سفوح التلال.

وقال الكومودور البحري راشد ستار من الجزيرة إنه سيتم نقل اللاجئين الروهينغا إلى بهاسان شار بحرا يومي الاثنين والثلاثاء.

وتقول بنغلاديش إن عملية نقل الروهينغا طوعية، لكن البعض من المجموعة الأولى التي تم نقلها تحدثوا عن إجبارهم على ذلك.

ورفضت الحكومة مخاوف بشأن سلامة اللاجئين في هذه الجزيرة. وأشارت إلى قيامها ببناء تحصينات ضد الفيضانات بالإضافة إلى تسكين 100 ألف شخص وبناء مستشفيات ومراكز للأعاصير.

وتقول أيضا إن الاكتظاظ الشديد في مخيمات اللاجئين يؤدي إلى جرائم.

وتعرضت بنغلاديش لانتقادات بسبب عدم تشاورها مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وهيئات إغاثة أخرى بشأن نقل اللاجئين.

المصدر: رويترز