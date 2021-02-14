داخلية بيلاروس تكشف سبب احتجاز مشاركين في حفلة موسيقية

قالت وزارة داخلية بيلاروس، اليوم الأحد، إنه تم اعتقال المشاركين في حفل موسيقي قرب مينسك مساء السبت، لأنهم خالفوا قواعد تنظيم وإقامة الفعاليات الجماهيرية.

في وقت سابق، ذكر مركز "فيسنا" لحقوق الإنسان، غير المسجل لدى السلطات البيلاروسية، أن الشرطة اعتقلت مساء السبت، 67 شخصا شاركوا في بروفة حفلة موسيقية، جرت في مركز "أوجونيوك" الترفيهي في قرية سوكول بمنطقة سموليفيتشي بالقرب من مينسك.

وأعلن المركز، أن الاعتقال شمل العازفين والمتفرجين. ونوه المركز، بأن الحفلة كانت ستجري في وقت متأخر من مساء يوم 13 فبراير.

وكان من المفترض أن يشارك في الحفلة الفرق الموسيقية البيلاروسية، "القلب المكسور"، و Panska Moc، و Ok-Band، و Lear، إلا أن وصول الشرطة منع ذلك.

المصدر: نوفوستي