واشنطن تسعى لتأكيد التزامها حيال حلف الناتو

يسعى وزير الدفاع الأمريكي الجديد، لويد أوستن، إلى تأكيد التزام واشنطن حيال حلف شمال الأطلسي، حيث أنه سيعد الحلفاء بعدم اتخاذ أي قرار مهم بدون التشاور معهم، وفقا لوكالة "فرانس برس".

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وسيعقد وزراء الدفاع في الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، اجتماعا عبر "الفيديو كونفرناس"، يومي الأربعاء والخميس القادمين.

من جانبه، أشار المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي، إلى أن أوستن سينقل رسالة "إيجابية حول أهمية الحلف الأطلسي".

وأوضح كيربي أن أوستن "يريد إحياء التزامنا حيال الحلف"، لافتا إلى أن رسالته ستكون: "نحن أفضل عندما نتحرك معا، والعمل كفريق يجعلنا أقوى، والأمن الجماعي هو أمن مشترك، ويصب أيضا في مصلحتنا المشتركة".

كما أفاد المتحدث باسم البنتاغون بأن الملف الشائك الذي يمثله انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان، المقرر في شهر مايو القادم، سيكون على رأس برنامج المحادثات، لكنه "لا يتوقع إعلان أي قرار"، مشيرا إلى أن "القائد الأعلى، أي الرئيس الأمريكي الجديد، جو بايدن، هو الذي يتخذ هذا النوع من القرارات".

وأردف: "كما قال لنظرائه، خصوصا في الحلف الأطلسي، لن يتم اتخاذ أي قرار بدون استشارة ومناقشة حسب الأصول معهم".

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة تعهدت بسحب كافة قواتها من أفغانستان بحلول مايو 2021، بموجب الاتفاق التاريخي الموقع في فبراير 2020 بين واشنطن وحركة "طالبان"، بعهدة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، وذلك مقابل تقديم "طالبان" ضمانات أمنية.

المصدر: "فرانس برس"