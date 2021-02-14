في "عيد الحب".. واشنطن تحض سكان كوسوفو على إظهار "حبهم للوطن"

دعت السفارة الأمريكية في بريشتينا سكان إقليم كوسوفو، بمناسبة "عيد الحب"، اليوم الأحد، إلى إظهار قوة حبهم لوطنهم عبر المشاركة في انتخابات "برلمان" الجمهورية المعلنة من طرف واحد.

وقالت السفارة في تدوينة على صفحتها في "فيسبوك": "في يوم القديس فالنتاين هذا، أظهر حبك لوطنك وعائلتك. أدل بصوتك! إن مستقبل كوسوفو في يدك".

وافتتحت في "جمهورية كوسوفو" المعترف بها جزئيا، اليوم الأحد، 2,3 ألف مركز اقتراع أمام الناخبين في انتخابات البرلمان المكون من 120 مقعدا نيابيا (بينها 10 مقاعد مخصصة للصرب و10 مقاعد أخرى تشكل حصة الأقليات العرقية الأخرى.

ويشارك في الانتخابات 28 حزبا وائتلافا سياسيا تمثل ثلاثة منها، وفي مقدمتها "القائمة الصربية" مصالح الصرب المحليين.

وتشير نتائج استطلاعات للرأي إلى أن الحزب الأوفر حظا في الانتخابات هو "تقرير المصير" الإصلاحي الراديكالي، الذي يقوده رئيس الوزراء السابق، ألبين كورتي، والذي يحظى بدعم نحو 50% من سكان كوسوفو. ويليه "حزب كوسوفو الديمقراطي" للرئيس السابق، هاشم تاتشي، ورئيس البرلمان السابق، قدري فيسيلي (وتقوم حاليا محكمة لاهاي بمحاكمتهما، إلى جانب قائدين سابقين آخرين في "جيش تحرير كوسوفو"، بتهمة ارتكاب جرائم حرب).

كما تشارك في الانتخابات أحزاب ألبانية أخرى، منها "اتحاد كوسوفو الديمقراطي" لرئيس الوزراء عبد الله هوتي، و"التحالف من أجل مستقبل كوسوفو" الذي يقوده رئيس الوزراء السابق راموش هاراديناي.

المصدر: "نوفوستي"