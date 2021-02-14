إسبانيا تعزز آمال البريطانيين بشأن السياحة عبر "جواز سفر لقاح كورونا"

عزز وزير السياحة الإسباني، فرناندو فالديز، آمال البريطانيين بقضاء عطلة هذا الصيف في إسبانيا عبر استخدام "جوازات سفر لقاح فيروس كورونا".

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وقال فالديس: "المملكة المتحدة من بين الدول التي لديها أعلى معدلات التطعيم في العالم".

وأضاف: "في إسبانيا، نهدف إلى أن يكون 70% من السكان البالغين على الأقل، محصنين ضد فيروس كورونا بحلول الصيف، لذا أود أن أقول للشعب البريطاني، حافظ على آمالك بشأن العطلات في إسبانيا، ونحن نتطلع إلى الترحيب بك مرة أخرى".

وأكد فالديز أن "جواز سفر اللقاح أو وثائق مماثلة"، ستكون جزءا من استراتيجية لمساعدة المسافرين على "استعادة المرونة" في التنقل والحركة والعيش، إلى جانب الكمامات والتباعد الاجتماعي.

وتابع: "نحن ندافع عن هذا النهج في الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، ونود تنسيق هذه الأعمال مع الحكومة البريطانية".

وأشار فالديز إلى أن إسبانيا لا تخطط لفرض أي فترة حجر صحي لمثل هؤلاء الأشخاص (الحاصلين على جوازات سفر اللقاح أو أوراق مشابهة لذلك).

وأردف: "لدينا وسائل أخرى غير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا للتحكم في انتقال العدوى، مثل الاختبار قبل السفر، والكمامات، والتباعد الاجتماعي، وسنحتفظ بكل هذه الإجراءات طالما كان ذلك ضروريا، للسماح للسياحة بالتعافي تدريجيا.

المصدر: "دايلي ميل"