بريطانيا: نشارك واشنطن مخاوفها بشأن مدى تعاون الصين مع بعثة الصحة العالمية

أعلنت بريطانيا أنها تشارك الولايات المتحدة مخاوفها المتعلقة بتقارير عن رفض بكين تزويد خبراء منظمة الصحة العالمية ببيانات أولية عن حالات الإصابة المبكرة بفيروس كورونا بمدينة ووهان.

وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب اليوم الأحد، في حديث لـ"بي بي سي"، ردا على إبداء إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن قلقها بهذا الشأن : "نشاطر المخاوف بشأن ما إذا كان (الخبراء) يتلقون التعاون الكامل ويحصلون على الأجوبة التي يحتاجون إليها".

وشدد راب على أن المملكة المتحدة ستصر على منح خبراء منظمة الصحة العالمية الوصول الكامل إلى كافة البيانات المطلوبة ضمن إطار تحقيقهم الرامي إلى تحديد منشأ فيروس كورونا المستجد.

ويأتي ذلك على خلفية تقرير أفادت فيه صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن السلطات الصينية رفضت تسليم معلومات أولية وشخصية عن الإصابات المبكرة بكورونا إلى الخبراء الدوليين الذي زاروا في وقت سابق من الشهر الجاري مدينة ووهان.

المصدر: رويترز