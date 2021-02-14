خبير فرنسي يتحدث عن نصر جيوسياسي لروسيا بفضل لقاح "سبوتنيك V"

قال الباحث السياسي الفرنسي باسكال بونيفاس، إن روسيا حققت انتصارا جيوسياسيا، بفضل لقاح "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وأضاف بونيفاس، في حديث لصحيفة Ouest-France، أن البحث عن عقار للوقاية من فيروس كوفيد -19، ومشكلة توزيعه، أدى إلى ظهور "دبلوماسية اللقاح" وفيها تظهر الدول الغربية نفسها، ليس بأفضل طريقة، بينما تحقق موسكو الفوز في المعركة الجيوسياسية.

وأشار الخبير الفرنسي، إلى "ظهور الكثير من السخرية" عندما قدم الرئيس فلاديمير بوتين اللقاح الروسي ضد كوفيد.

وشدد بونيفاس، على أن إطلاق اسم "سبوتنيك" على اللقاح، خلق الانطباع في العالم، بعودة الاتحاد السوفيتي واستراتيجيته المتباهية، ولكن تبين لاحقا أن هذا اللقاح يعمل فعلا".

المصدر: نوفوستي