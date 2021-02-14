تعزيز الدوريات في مترو نيويورك بعد 4 هجمات بالسكاكين

قالت وكالة "أسوشيتيد برس"، إن قيادة شرطة نيويورك سترسل 500 عنصر إضافي من شرطة المدينة، لتعزيز دورياتها في المترو بعد أربع هجمات بالسكاكين على الأقل، خلال 24 ساعة.

ونقلت الوكالة، أمس السبت، عن قائد شرطة المدينة ديرموت شي: "سنرسل على الفور عددا كبيرا من عناصر الشرطة، ليقوموا بدوريات يومية في منشآت النقل العام الموجودة فوق وتحت الأرض".

وشدد قائد الشرطة على أن هذه الدوريات، تهدف إلى بث الطمائنية والشعور بالأمان في نفوس الركاب.

وأضاف ديرموت شي: "الحديث يدور عن إرسال 500 عنصر إضافي من الشرطة، لينتشروا على الفور في جميع أنحاء نيويورك".

من جانبها، أشارت صحيفة "نيويورك تايمز"، إلى أن العدد الإجمالي للجرائم المرتكبة في مترو أنفاق نيويورك في يناير 2021، انخفض بنحو 50٪ مقارنة بمؤشرات العام الماضي. ولكن خلال ذلك، انخفض إجمالي عدد الرحلات باستخدام المترو، بنسبة 70٪ خلال نفس الفترة، مما يدل في النهاية على زيادة في الجريمة كنسبة مئوية.

في يومي الجمعة والسبت الماضيين، تعرض ما لا يقل عن أربعة أشخاص في مترو أنفاق نيويورك لهجمات مسلحة من جانب مجهول بسكين. ونجم عن ذلك مقتل شخصين، يعتقد أنهما من المشردين. وتشير السلطات إلى أنه تم تنفيذ جميع الهجمات على خط واحد.

المصدر: تاس