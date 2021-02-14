جونسون يستضيف قمة افتراضية لزعماء G7 بحضور بايدن لبحث التوزيع العادل للقاحات

يستضيف رئيس الوزراء البريطاني اجتماعا افتراضيا عن بعد لزعماء مجموعة السبع هذا الأسبوع، للدعوة للتحرك من أجل تأمين توزيع عالمي عادل للقاحات ضد فيروس كورونا.

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وأفاد مكتب بوريس جونسون بأن الاجتماع المقرر يوم الجمعة المقبل هو الأول منذ أبريل الماضي، وسيكون أيضا أول مشاركة في لقاء متعدد الأطراف للرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن منذ توليه السلطة.

ولفت المكتب إلى أن جونسون سيدعو المجموعة إلى العمل على تحديد نهج عالمي لمواجهة الأوبئة لوضع نهاية "للسياسات القومية وغيرها من السياسات المثيرة للخلافات التي خيمت على الاستجابة الأولى لفيروس كورونا".

يأتي ذلك، بعدما حذرت منظمة الصحة العالمية من أن السياسة "الأنانية" للبلدان الغنية تجاه اللقاحات قد تترك الدول شديدة الفقر والمرضى في خطر، وقد تتسبب أيضا في استمرار انتشار الفيروس وتحوره.

ويستضيف جونسون في يونيو أول قمة فعلية بحضور زعماء المجموعة خلال نحو عامين وذلك في قرية ساحلية بجنوب غرب إنجلترا. وستركز تلك القمة على إعادة البناء بعد الجائحة، وبحث سبل مواجهة التغير المناخي.

المصدر: رويترز