الدنمارك.. رصد سلالة كورونا البريطانية المتحورة لدى أكثر من 25% من المصابين
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/prnc
أعلن معهد الصحة الدنماركي يوم السبت عن اكتشاف السلالة المتحورة من فيروس كورونا التي سجلت لأول مرة في بريطانيا، لدى أكثر من 25% من مصابي كورونا.
وأشارت التقارير الأولية للمعهد إلى أنه تم اكتشاف السلالة "بي.1.1.7" بين 28.5% من العينات المتسلسلة من الأسبوع الأول من شهر فبراير وحتى الـ12 منه.
وقبل أسبوع، كانت النسبة تبلغ 20.3% و2.1% فقط في مطلع العام.
وتم رصد الطفرة البريطانية من الفيروس لأول مرة في الدنمارك في العينات المأخوذة في 14 نوفمبر.
وحتى الآن، تم اكتشاف السلالة المتحورة لدى 1859 شخصا في الدنمارك.
المصدر: وكالات