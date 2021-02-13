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قبرص.. اشتباكات بين الشرطة ومحتجين على الفساد وقيود كورونا

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قبرص.. اشتباكات بين الشرطة ومحتجين على الفساد وقيود كورونا
Reuters YIANNIS KOURTOGLOU
اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين في قبرص
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أفادت وكالة "رويترز" باندلاع اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين في قبرص، أثناء احتجاج على الفساد وإجراءات العزل العام التي فرضت لاحتواء جائحة كورونا.

وأشارت الوكالة إلى أن الشرطة استخدمت خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع لفض التجمع الذي شارك فيه عدة مئات من الأشخاص في نيقوسيا.

ونقل شخص واحد إلى المستشفى، قال إن "الشرطة ضربته على رأسه".

وكانت السلطات القبرصية قد حظرت التجمعات في ظل القيود المفروضة، منعا لانتشار فيروس كورونا.

المصدر: "رويترز"

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