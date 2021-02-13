 
مباشر

حكام ميانمار يطالبون الموظفين بالعودة للعمل

أخبار العالم

حكام ميانمار يطالبون الموظفين بالعودة للعمل
Reuters
الحكام العسكريون في ميانمار يطالبون الموظفين بالعودة للعمل
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/prlr

قالت خدمة إخبارية تابعة للجيش في ميانمار إن الحكام العسكريين حثوا الموظفين المدنيين على العودة إلى العمل اليوم السبت وألمحوا لإمكانية معاقبة الرافضين للعودة.

وبدأت في ميانمار حركة عصيان مدني أعقبت انقلاب الأول من فبراير، تقدمها الأطباء لكنها تؤثر الآن على قطاعات واسعة من الهيئات الحكومية.

إقرأ المزيد
انقلابيو ميانمار يتيحون الاعتقال دون أمر قضائي
انقلابيو ميانمار يتيحون الاعتقال دون أمر قضائي

وورد في البيان العسكري: "يمكن اتخاذ إجراءات بحق منتهكي أخلاقيات الخدمة المدنية واللوائح وعدم أداء الواجب بموجب قوانين الخدمة المدنية ومدونة السلوك".

يذكر أن العسكريين بقيادة الجنرال مين أونغ هلاينغ استولوا على السلطة في ميانمار في 31 يناير، وأعلنوا حالة الطوارئ لمدة عام واعتقلوا القيادة المدنية للبلاد، بمن فيها زعيمة الحزب الحاكم أونغ سان سو تشي، ردا على ما وصفوه بـ"تزوير نتائج الانتخابات".

وعلى إثر استيلاء العسكريين على السلطة شهدت ميانمار مظاهرات احتجاج، بينما دان مجلس الأمن الدولي والعديد من الدول الانقلاب ودعت للإفراج عن السياسيين المعتقلين.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا