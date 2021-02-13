صحيفة "إندبندنت" البريطانية تعتذر لرجل الأعمال الروسي رومان أبراموفيتش

اعتذرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية لرجل الأعمال الروسي رومان أبراموفيتش على نشرها مقالا ادعت فيها أنه أحد خازني الأموال غير الشرعية التابعة للقادة الروس ويجب أن يتعرض لفرض عقوبات.

وأوضحت "إندبندنت" أن هذه التصريحات حول أبراموفيتش صدرت عن ليونيد فولكوف، أحد أقرب أنصار المعارض الروسي اليكسي نافالني، وأن الصحيفة "نشرت هذه الادعاءات خطأ" في مقالة لها صدرت في 6 فبراير.

وقالت الصحيفة: "لم يكن قصدنا هو إنه يجب فرض عقوبة ضده. كما نلفت إلى أن ممثلي أبراموفيتش صرحوا علنا بأن هذه الادعاءات عارية عن الأساس".

وتابعت: "يطيب لنا أن نوضح الأمر ونعتذر لأبراموفيتش على كل لبس. وبسبب وقوع هذه الأخطاء وافقنا على تقديم تبرع بالطريقة التي يختارها براموفيتش وتعويض تكلفة إجراءاته القانونية".

ولم تكشف الصحيفة عن مبالغ التبرعات والتعويضات المزمع دفعها

المصدر: تاس