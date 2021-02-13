جونسون متفائل بإمكانية تخفيف قيود كورونا قريبا

أعرب رئيس الوزراء البريطاني عن تفاؤله بإمكانية تخفيف بعض قيود العزل مع اقتراب الحكومة من تحقيق ما تسعى إليه من تطعيم 15 مليونا من الفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة بكورونا.

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وقال بوريس جونسون الذي سيعلن خارطة طريق للخروج من العزل يوم 22 فبراير: "أنا متفائل، لن أخفي الأمر عنكم، أنا متفائل لكن علينا أن نكون حذرين".

وأضاف أن إعادة فتح المدارس تظل لها الأولوية أملا في عودتها في الثامن من مارس.

ولفت جونسون إلى أن عدد حالات الإصابة الجديدة بالمرض لا يزال مرتفعا للغاية مع تسجيل أكثر من 15 ألف حالة يوم الجمعة وكذلك عدد الوفيات لكنه قال إن الأعداد "ربما بدأت في الانخفاض بسرعة كبيرة".

وسجلت بريطانيا أكثر من 120 ألف وفاة بكوفيد-19 وكانت أول دولة غربية تبدأ التطعيم الجماعي في ديسمبر حيث تلقى أكثر من 14 مليون بريطاني الجرعة الأولى من اللقاح.

االمصدر: رويترز