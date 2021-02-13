وسائل إعلام: كبير الجمهوريين في مجلس الشيوخ سيصوت لتبرئة ترامب
Reuters Jonathan Ernst
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أفادت وسائل إعلام اليوم السبت بأن زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأمريكي ميتش ماكونيل أعرب عن نيته التصويت لصالح تبرئة الرئيس السابق دونالد ترامب في قضية عزله.
ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر مطلع تأكيده أن ماكونيل أبلغ زملاءه الجمهوريين بقراره دعم ترامب في التصويت.
ويأتي ذلك بعد التزام ماكونيل الصمت على مدى وقت طويل بشأن ما إذا كان ينوي دعم إدانة ترامب بتهمة التحريض على التمرد، على خلفية اقتحام الكابيتول على أيدي مئات من أنصار الرئيس السابق في السادس من يناير الماضي أو ما إذا كان سيمهد الطريق لتصويت الجمهوريين لصالح تبرئة ترامب.
المصدر: رويترز + بوليتيكو + نوفوستي