اليابان.. السكان يوثقون اللحظات التي رافقت زلزال فوكوشيما
أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية مساء اليوم السبت بأن زلزالا ضرب فوكوشيما بقوة مبدئية بلغت 7.1 درجة.
وأكدت أنه لم يتم توجيه تحذير من حدوث موجات مد عاتية "تسونامي".
ووقع الزلزال في الساعة 11.08 مساء بالتوقيت المحلي (14.08 بتوقيت غرينتش) وهز المباني في العاصمة طوكيو.
ドライブしてたら地震きた pic.twitter.com/U6HmzzCh1X— Ryo Sugitomo (@Ahmet_stak) February 13, 2021
みなさん怪我はされていませんか？— 福島中央テレビ報道部【公式】 (@fctnews1) February 13, 2021
郡山市の中テレ社内は棚から物が落ち、激しい揺れによりプリンターは前に押し出されてしまっています。
福島県内では最大震度6強を観測しています。余震に注意して身の安全を確保してください。 pic.twitter.com/IR2neJogsP
この地震のせいかわかりませんが、謎の発光現象。— 橋本琴絵 (@HashimotoKotoe) February 13, 2021
pic.twitter.com/RGU8LYBsVg
本日は趣味部屋の展示品配置を大幅リニューアル中でした。止めてリビングでテレビ見ていたところに地震速報。大した事ないと思ってたら不味くなり・・・— A6M232・中村泰造 吉右衛門 (@A6M232) February 13, 2021
展示品は地震対策を外していた状態ですので計器板倒れるかなと思い駆けつけましたが・・・F6Fが紫電改に撃墜されるシーンを目撃してオーマイガー😰 pic.twitter.com/kpdsdl8tzW
February 13, 2021
久しぶりに報道魂を見た— サケ科魚人 雨鱒 (@rainy_trout88sp) February 13, 2021
地震の際に平然とカメラを回す報道者の鑑 pic.twitter.com/x2KbzH8ogU
こちら地震が起きて慌てすぎて語彙力が低下した私— 𝐘𝐀𝐌𝐀𝐐.𝐞𝐱𝐞😇 (@YAMAQ10) February 13, 2021
(MAD等ご自由に) pic.twitter.com/0kgwEF8IM3
المصدر: RT + وكالات