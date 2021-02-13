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اليابان.. السكان يوثقون اللحظات التي رافقت زلزال فوكوشيما

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اليابان.. السكان يوثقون اللحظات التي رافقت زلزال فوكوشيما
Reuters
فوكوشيما
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أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية مساء اليوم السبت بأن زلزالا ضرب فوكوشيما بقوة مبدئية بلغت 7.1 درجة.

وأكدت أنه لم يتم توجيه تحذير من حدوث موجات مد عاتية "تسونامي".

ووقع الزلزال في الساعة 11.08 مساء بالتوقيت المحلي (14.08 بتوقيت غرينتش) وهز المباني في العاصمة طوكيو.

المصدر: RT + وكالات

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