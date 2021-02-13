ما هي المهمات التي تنفذها القاذفات الأمريكية قرب سماء روسيا؟

قال موقع The Drive، إن القوات الجوية الأمريكية، قامت بشكل كبير بتغيير شكل عمليات قاذفاتها ضد الخصوم المحتملين، ومن ضمنهم روسيا.

وأضاف الموقع، في مقالة: "من السهل جدا، تخيل الصراع المستقبلي، حيث سيتم تكليف مجموعات قاذفات B-1B و B-52H بمهمات ضرب نفس مجموعات الأهداف ولكن على مساحة واسعة".

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ووفقا للمقالة، في الوقت الراهن، أخذت الطائرات الحربية الأمريكية تحلق فوق المناطق "الحساسة سياسيا" في المحيط الهادئ وأوروبا، لتقطع خلال ذلك مسافات طويلة دون أن تهبط ولتعود إلى قواعدها بعد تنفيذ مهامها.

وترى القيادة الأمريكية، أن تحليق القاذفات الأمريكية بهذا الشكل، ضروري من أجل "احتواء وكبح" الخصوم المحتملين، بما في ذلك روسيا والصين وإيران وكوريا الشمالية، وكذلك لإثبات قدرات القوات الجوية الأمريكية على توجيه ضربات بعيدة المدى.

المصدر: نوفوستي