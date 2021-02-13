باكستان.. حديقة حيوان تعلن نفوق شبلي نمر أبيض وترجح أن يكون كورونا السبب

أفاد مسؤولون في حديقة حيوان باكستانية بأن اثنين من أشبال النمر الأبيض نفقا في الحديقة الشهر الماضي، بسبب إصابتهما بفيروس كورونا "على ما يبدو" .

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وقال نائب مدير الحديقة، كيران سليم، إنه بالرغم من عدم إجراء فحص تفاعل البلمرة المتسلسل (بي.سي.آر) للكشف عن إصابة النمرين بفيروس كورونا: "إن الحديقة تعتقد أن الشبلين كانا ضحية لجائحة كورونا"، التي أودت بحياة 12256 شخصا في باكستان لغاية اليوم.

وتابع: "بعد نفوقهما، أجرت إدارة الحديقة فحوصا لكافة المسؤولين، واكتشفت إصابة ستة منهم بفيروس كورونا، حيث أن أحدهم كان يتعامل مع الشبلين".

وأضاف: "يعزز هذا نتائج التشريح، التي بينت أن الشبلين أصيبا على الأرجح بهذا الفيروس، من الشخص الذي يتولى رعايتهما وتغذيتهما".

ونفق الشبلان، اللذان كانا يبلغان من العمر 11 أسبوعا، في حديقة حيوانات لاهور يوم 30 يناير، بعد أربعة أيام من بدء علاجهما، مما ظن مسؤولو الحديقة أنه فيروس "بانلوكوبينيا" (طاعون القطط الفيروسي)، وهو مرض قال المسؤولون إنه شائع في باكستان، ويهاجم الجهاز المناعي للقطط.

في حين أن التشريح أظهر أن رئات الشبلين كانت متضررة بشدة، وأنهما كانا يعانيان من عدوى شديدة، وخلص علماء الأمراض إلى أنهما نفقا بسبب الإصابة بفيروس كورونا.

المصدر: "رويترز"