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موسكو تنتقد حجب حساب الوفد الروسي في فيينا من قبل "تويتر"

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موسكو تنتقد حجب حساب الوفد الروسي في فيينا من قبل
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قسطنطين غافريلوف، رئيس وفد روسيا في محادثات فيينا حول قضايا الأمن والحد من الأسلحة
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استنكر قسطنطين غافريلوف، رئيس وفد روسيا في محادثات فيينا حول قضايا الأمن والحد من الأسلحة، قيام موقع "تويتر" بحجب حساب الوفد الرسمي فيه، واصفا هذا الإجراء بـ "المراقبة".

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وأشار غافريلوف، في تغريدة على صفحته الشخصية في "تويتر"، إلى أن خدمة دعم الموقع علق الحساب الرسمي للوفد أمس الجمعة، مضيفا: "ما هو السبب؟ وليس هو موقف روسيا المختلف في تقييم الوضع السياسي الراهن في أوروبا الذي تم عرضه أثناء ندوة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا حول العقائد العسكرية؟".

وختم الدبلوماسي الروسي بالقول إن "حجب الحسابات الرسمية التي تعكس الموقف الرسمي المبدئي لهذا البلد أو ذاك عبارة عن مراقبة مباشرة". واستذكر غافريلوف بهذا الصدد، مخاطبا خدمة دعم الموقع، قول الفيلسوف الفرنسي الشهير فولتير: "قد أكون مختلفا معك في الرأي، ولكني مستعد للموت دفاعا عن حقك في إبداء رأيك".

المصدر: نوفوستي

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