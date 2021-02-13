موسكو تنتقد حجب حساب الوفد الروسي في فيينا من قبل "تويتر"

استنكر قسطنطين غافريلوف، رئيس وفد روسيا في محادثات فيينا حول قضايا الأمن والحد من الأسلحة، قيام موقع "تويتر" بحجب حساب الوفد الرسمي فيه، واصفا هذا الإجراء بـ "المراقبة".

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وأشار غافريلوف، في تغريدة على صفحته الشخصية في "تويتر"، إلى أن خدمة دعم الموقع علق الحساب الرسمي للوفد أمس الجمعة، مضيفا: "ما هو السبب؟ وليس هو موقف روسيا المختلف في تقييم الوضع السياسي الراهن في أوروبا الذي تم عرضه أثناء ندوة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا حول العقائد العسكرية؟".

On Feb 12, @TwitterSupport blocked the official account of the RUS Arms Control Delegation (@armscontrol_rus). What are the reasons? An alternative position of RUS on the trends of the current pol-mil situation in Europe voiced at the @OSCE Seminar on Mil Doctrines? @mfa_russia — Konstantin Gavrilov (@RusGavrilov) February 13, 2021

وختم الدبلوماسي الروسي بالقول إن "حجب الحسابات الرسمية التي تعكس الموقف الرسمي المبدئي لهذا البلد أو ذاك عبارة عن مراقبة مباشرة". واستذكر غافريلوف بهذا الصدد، مخاطبا خدمة دعم الموقع، قول الفيلسوف الفرنسي الشهير فولتير: "قد أكون مختلفا معك في الرأي، ولكني مستعد للموت دفاعا عن حقك في إبداء رأيك".

المصدر: نوفوستي