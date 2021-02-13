روحاني يحذر من موجة رابعة لكورونا قد تجتاح إيران

حذر الرئيس الإيراني حسن روحاني، السبت، خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا، من اجتياح البلاد موجة رابعة من الوباء.

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وأشار روحاني إلى أن "كل من يدخل إيران، خاصة من الدول المصابة بفيروسات جديدة، يجب أن يمتثل تماما لقوانين الفحص والحجر الصحي، وهذا ليس بالشيء الذي يمكن التغاضي عنه، لأن قضية حياة الملايين على المحك".

وذكر روحاني، أنه "يجب أن نعلم أنه حتى لو تم التطعيم بكثرة وكانت جميع المعدات جاهزة، يجب أن نكون في حالة تأهب وحذر لمدة عام آخر"، وقال: "المبدأ هو عدم إعادة نمط الحياة إلى الماضي والاستمرار لمدة عام آخر على الأقل".

وأضاف روحاني أن "الأمر الآخر الذي يجب القيام به هو التطعيم، الذي بدأنا به، وهذا يتعلق بجعل المجتمع والناس أكثر أمانا بحيث يتم تقليل معدل الوفيات وكسر سلسلة تفشي الفيروس".

المصدر: مهر