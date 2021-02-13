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برلماني أوروبي يحذر الاتحاد من أزمة كبيرة بسبب "سخافة" موقفه إزاء روسيا

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انتقد المشرع الفرنسي في البرلمان الأوروبي، نيكولا باي، بشدة ما وصفه بـ "سخافة موقف الاتحاد الأوروبي إزاء روسيا".

وشدد باي، وهو يمثل كتلة "الهوية والديمقراطية" اليمينية في البرلمان الأوروبي وينتمي إلى حزب "التجمع الوطني" الفرنسي، في كلمة ألقاها أمام المشرعين، على أن أوروبا تفرض عقوبات على روسيا على مدى نحو سبع سنوات، لكن الاتحاد نفسه بالدرجة الأولى يعاني من عواقب هذه الإجراءات العقابية.

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وأوضح المشرع الفرنسي أن هذا الأمر يتعلق بقطاعات مختلفة، منها المنتجات الزراعية، وتابع: "نجد أنفسنا الآن، بعد مرور سبع سنوات، في مواجهة أزمة هائلة".

ولفت باي إلى أن الاتحاد الأوروبي مضطر اليوم خاصة إلى اللجوء لاستخدام خدمات الطائرات الروسية لضمان توصيل الأقنعة من الصين إلى أراضيه، مشيرا أيضا إلى أن وضعا مماثلا تشكل حول ملف لقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد فيروس كورونا.

وتابع: "في البداية، ساورتنا الشكوك بشأن هذا اللقاح، بينما علينا الآن أن نتوسله من الروس!".

ويأتي ذلك في وقت يستعد فيه الاتحاد الأوروبي لبحث إمكانية تشديد العقوبات ضد موسكو على خلفية قضية الناشط المعارض أليكسي نافالني.

المصدر: RT

 

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