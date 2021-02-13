ممثلو "تويتر" و"فيسبوك" سيدلون في مجلس النواب الأمريكي بإفادات حول المعلومات المضللة

قالت صحيفة "بوليتيكو"، إن ممثلين عن شركتي "تويتر" و"فيسبوك"، قد يمثلون أمام مجلس النواب الأمريكي، لتقديم معلومات عن كيفية محاربة هاتين الشبكتين لانتشار المعلومات الخطيرة.

ونقلت الصحيفة، عن مصادر لها، أن الحديث يدور عن جلسة استماع ستعقد في مارس المقبل في لجنة الطاقة والتجارة بمجلس النواب، التي تدرس تصرفات إدارتي "فيسبوك" و"تويتر"، في مجال مكافحة المعلومات المضللة حول فيروس كورونا وخاصة من جانب الداعين لمقاطعة اللقاحات، وكذلك حول التسجيلات التي تصف العنف خلال الشغب في يناير في مبنى الكابيتول.

وذكرت الصحيفة، أنه قد يمثل "تويتر" خلال الجلسات، المنسق القانوني للشركة فيجاي جادي أو مدير الشركة جاك دورسي. أما شركة "فيسبوك"، فسيمثلها على الأغلب، مؤسسها ورئيسها الحالي مارك زوكربرغ.

المصدر: تاس