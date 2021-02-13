أردوغان يفتتح مسجدا ويطلق عليه اسم والده

افتتح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أمس الجمعة، مسجد "الحاج أحمد أردوغان"، في ولاية ريزه، مسقط رأسه، بشمال البلاد.

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وتمت تسمية المسجد الذي أدى فيه الرئيس التركي صلاة الجمعة، باسم والده، أحمد أردوغان، وجرى تشييده ضمن حرم جامعة "رجب طيب أردوغان".

وأقام أول صلاة جمعة في المسجد، رئيس الشؤون الدينية، علي أرباش.

وكان أردوغان قد دعا جميع الأحزاب، للمشاركة في إعداد دستور مدني جديد للجمهورية التركية التي ستحتفل بمئوية تأسيسها.

وقال الرئيس التركي أمام الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية الحاكم: "لنواجه الذكرى المئوية لتأسيس جمهوريتنا ليس بدستور الانقلاب، بل بدستور مدني جديد يناسب هذا البلد وأمتنا".

وتابع أردوغان قائلا: "نريد صياغة دستور يتناسب مع الحضارة التركية.. ينبغي أن يكون الدستور الجديد مناسبا لجميع طوائف الشعب التركي"، بحسب صحيفة يني شفق التركية.

المصدر: "الأناضول".