وقف أحد مساعدي الناطقة باسم بايدن عن العمل لتهديده صحافية

أوقف متحدث باسم الرئيس الأمريكي جو بايدن عن العمل أمس الجمعة لمدة أسبوع بعد تهديده صحافية وإدلائه بتصريحات تنم عن تمييز جنسي خلال محادثة هاتفية.

والتحق تيلر جوزف داكلو أو تي جي داكلو (32 عاما) الذي كان من أعضاء فريق حملة بايدن، بالبيت الأبيض وأصبح أحد مساعدي جين بساكي المتحدثة باسم الرئاسة الأمريكية.

ويبدو أنه قال للصحافية تارا بالميري التي تعمل في موقع "بوليتيكو" - "سأدمرك"، حسب مجلة "فانيتي فير".

وكانت الصحافية اتصلت به لطرح أسئلة عن علاقة حميمة تربطه بصحافية أخرى هي أليكسي ماكاموند من موقع "أكسيوس" والمسائل الأخلاقية التي يمكن أن تنجم عن ذلك.

White House deputy press secretary TJ Ducklo reportedly attempted to kill a Politico story about his romantic relationship with Axios political reporter Alexi McCammond, who had covered Joe Biden’s presidential campaign. https://t.co/GskgLc2TXV — The Daily Beast (@thedailybeast) February 12, 2021

وقالت بساكي إن "تي جي داكلو اعتذر للصحافية التي أجرت معه محادثة ساخنة حول حياته الشخصية". وأضافت: "إنه أول من اعترف بأن سلوكه لم يكن بمستوى المعايير التي وضعها الرئيس".

وتابعت أن داكلو بالإضافة إلى وقفه عن العمل لأسبوع، لن يعمل بعد الآن مع أي صحافي في "بوليتيكو" في مهامه في البيت الأبيض.

وذكرت النشرة الإخبارية "بوليتيكو بلايبوك" التي تغطي الأنباء والشائعات السياسية في واشنطن وتعدها بالميري، هذا الأسبوع أن الصحافية ماكاموند أعلنت في نوفمبر أنها على علاقة بداكلو.

I’m not crying



Axios' Alexi McCammond and Biden White House's TJ Ducklo Talk Relationship | https://t.co/qO2YUrdOdjhttps://t.co/UEdLZC5cyy — Megan (@MeganApper) February 9, 2021

ويوم وصوله إلى البيت الأبيض، حذر جو بايدن فرقه علنا من أنه لن يتسامح مع أي تجاوز. وصرح حينذاك: "أنا لا أمزح عندما أقول هذا: إذا كنت تعمل معي وسمعت أنك تعامل زميلا بقلة احترام أو بازدراء، فسأطردك على الفور".

وتهربت بساكي من الرد على سؤال خلال مؤتمرها الصحفي اليومي عن الفارق بين هذا الوعد الرئاسي والعقوبة المخففة نسبيا - أسبوع من التعليق - التي فرضت على مساعدها. وقالت: "لن يحدث ذلك مرة أخرى. ولن يتم التسامح معه في البيت الأبيض".

المصدر: أ ف ب