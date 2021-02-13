كييف: الولايات المتحدة يجب أن تلعب دورا محوريا بتسوية النزاع في دونباس

اعتبر أندريه يرماك، رئيس مكتب رئيس أوكرانيا، أن الولايات المتحدة كونها "شريكا استراتيجيا" لكييف، يمكن بل يجب أن تلعب أحد الأدوار الرئيسية في حل النزاع في دونباس جنوب شرقي البلاد.

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وأضاف يرماك في مقابلة لتلفزيونية أن اتفاقية مينسك بشأن دونباس من المستحيل عمليا تنفيذها في الشكل الذي تم التوقيع عليها.

وقبل ذلك أعرب أليكسي ريزنيكوف، نائب رئيس الوزراء الأوكراني، عن اهتمام كييف بانضمام الولايات المتحدة وبولندا إلى المفاوضات حول تسوية النزاع جنوب شرقي أوكرانيا.

وفي وقت سابق، أشار فاسيلي نيبينزيا، مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، إلى أن كييف لم تنفذ بشكل كامل أيا من بنود اتفاقية مينسك، التي تم إبرامها في 12 فبراير 2015، والتي تنص على انسحاب جميع التشكيلات المسلحة من أراضي دونباس، وإجراء انتخابات محلية ومنح وضع قانوني خاص لهذه المنطقة في الكيان الأوكراني.

ودعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف كييف مرارا للكف عن محاولات تخريب اتفاقية مينسك وعدم التهرب من فتح حوار مباشر مع جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك اللتين أعلنتا استقلالهما عن أوكرانيا بعد انقلاب فبراير 2014 في كييف.

المصدر: "نوفوستي"