موقع أوكراني: زيلينسكي يخلط بين الصين ونيبال

قال موقع أوكراني لمراقبة المحتوى إن رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي، نشر على "تويتر" تهنئته إلى سكان الصين بمناسبة حلول العام الصيني الجديد ( الذي يصادف هذا العام، يوم 21 فبراير).

وذكر موقع "تسنزور نت" أن زيلينسكي، أرفق التهنئة بصورة لساحة "دوربار" في كاتماندو عاصمة نيبال.

وجاء في نص التهنئة: "باسمي وباسم جميع الأوكرانيين، أقدم التهنئة للرئيس الصيني السيد شي جين بينغ، والشعب الصيني الصديق بمناسبة عيد الربيع".

وأعرب زيلينسكي، عن ثقته في استمرار وتطور التعاون الصيني – الأوكراني، المفيد للجانبين.

Зеленський привітав Китай із Новим роком, але опублікував фото столиці Непалуhttps://t.co/LjoBt9qyW1pic.twitter.com/3l0m26Hm0Q — Цензор.НЕТ ✍️ (@censor_net) February 12, 2021

ووفقا للموقع، لاحظ مستخدمو الإنترنت، الخطأ الذي ارتكبه زيلينسكي، وهو ما دفع الرئيس الأوكراني لحذف المنشور. بعد ذلك ظهر في "تويتر" نص التهنئة لكن بدون الصورة.

وفي واقعة مماثلة جرت في أكتوبر الماضي، نشر مكتب رئيس أوكرانيا تقريرا عن زيارة زيلينسكي إلى ريغا، وفيه تم الخلط بين لاتفيا وليتوانيا.

وفي يوليو سمى المكتب الصحفي في الرئاسة الأوكرانية تورنتو عاصمة كندا، بدلا من أوتاوا.

المصدر: نوفوستي