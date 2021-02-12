البنتاغون يؤيد خطة بايدن لإغلاق معتقل غوانتانامو

أكد مساعد وزير الدفاع الأمريكي للشؤون العامة جون كيربي تأييد البنتاغون لضرورة إغلاق معتقل غوانتانامو.

وقال: "وزير الدفاع لويد أوستن يؤيد نية الرئيس جو بايدن إغلاق معتقل غوانتانامو، ويخطط ليكون شريكا في هذه العملية".

وأضاف: "هذه مهمة متعددة المستويات ولها عوامل كثيرة.. من المهم أن نضمن أمننا القومي في ما يتعلق بمصير المعتقلين".

وأكدت المتحدثة الصحفية للبيت الأبيض جين بساكي في وقت سابق، أن هناك خططا للإدارة الأمريكية تهدف إلى إغلاق سجن غوانتانامو في كوبا.

واستحدث الجيش الأمريكي معتقل غوانتانامو في عهد الرئيس الأسبق جورج بوش الابن، في غمرة الحرب على الإرهاب التي شنها إثر أحداث الـ11 من سبتمبر 2001.

ومر على المعتقل منذ افتتاحه في 2002 في قاعدة أمريكية في خليج غوانتانامو في كوبا 800 شخص أوقفوا بتهم تتعلق بالإرهاب.

ومع أن الرئيس السابق باراك أوباما تعهد بإغلاق هذا المعتقل لارتباطه بالتعذيب والتوقيف العشوائي، إلا أن ولايته الأولى انتهت وكذلك الثانية وما زال المعتقل قائما ويقبع وراء قضبانه 41 شخصا.

المصدر: RT