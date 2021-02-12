الاستخبارات الإسرائيلية تحذر من موجة كورونا جديدة

حذر مركز الأبحاث والمعلومات التابع لشعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية من موجة جديدة من كورونا قد تجتاح إسرائيل قريبا، في ظل التراخي المجتمعي الواضح وإعادة فتح الأسواق والمدارس.

وحسب تقرير للجهاز نشرته الإذاعة العبرية الرسمية، قالت الاستخبارات العسكرية إن حالات الإصابة الخطيرة تنتشر الآن بين الشباب وصغار السن فيما تتناقص أعداد المصابين من كبار السن بسبب تلقيهم التطعيم.

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية صباح يوم الجمعة تشخيص 4922 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الخميس إثر إجراء 75574 فحصا لكورونا، فيما نسبة الفحوصات الإيجابية 6.7%، وهذه أدنى نسبة منذ 9 يناير 2021.

ووفقا للمعطيات فإن 1551 يتلقون العلاج في المستشفيات، في حين يوجد 1703 من الطواقم الطبية في الحجر الصحي.

وصرح وزير الصحة يولي إدلشتاين صباح اليوم بأن 147 ألف شخص تلقوا التطعيم خلال الـ24 ساعة الماضية، وأنه تلقى التطعيم 3.8 مليون شخص من بينهم مليونان ونصف يحملون شهادة حاصل على اللقاح.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية