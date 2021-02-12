عراقجي: لا قيمة للاتفاق النووي دون رفع العقوبات عن إيران

أكد عباس عراقجي المساعد السياسي لوزير الخارجية الإيراني أنه "لا قيمة للاتفاق النووي دون رفع العقوبات عن إيران"، وأنه "على أمريكا رفع العقوبات التي فرضها دونالد ترامب" عن إيران.

وقال في حديث لموقع المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي: "على أمريكا رفع كافة العقوبات التي ألغيت بموجب الاتفاق النووي والتي فرضها ترامب بعد انسحابه من الاتفاق، والعقوبات التي غيرت واشنطن أسماءها بحيل قانونية".

وأضاف: "ينبغي مشاهدة تأثير رفع العقوبات، والتحقق من ذلك قبل عودة طهران عن خفض التزاماتها"، منوها إلى أن: "المرشد لم يكن متفائلا بالمفاوضات في أي وقت، وقد أتضح أنه كان على حق".

وتابع: "لا يهم طهران فقط التوقيع على رفع العقوبات وينبغي لمس الأثر العملي لإلغائها"، موضحا أن "خفض طهران التزاماتها في الاتفاق النووي يصب في المصلحة الوطنية".

وجدد عراقجي التأكيد على أنه "لو لم تخفض طهران التزاماتها لواجهنا ظروفا صعبة، ولإزدادت المطالب الأمريكية بشكل مفرط"، مشيرا إلى أن "خفض إيران التزاماتها في الاتفاق النووي ردة فعل على الإجراءات الأمريكية، وأن واشنطن إذا أرادت العودة إلى الاتفاق النووي وإعادة إحيائه عليها رفع العقوبات".

وختم: "إيران لن تتراجع عن تخفيض التزاماتها إلا بعد أن تتحقق من الأثر العملي لرفع العقوبات".

المصدر: RT