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تحرير جميع البحارة الأتراك المخطوفين قبالة نيجيريا

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تحرير جميع البحارة الأتراك المخطوفين قبالة نيجيريا
Reuters
إنقاذ جميع البحارة الأتراك المختطفين من قراصنة قبالة سواحل نيجيريا
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أعلنت مصادر تركية يوم الجمعة تحرير جميع البحارة الأتراك الـ15 الذين اختطفوا على أيدي القراصنة قبالة سواحل نيجيريا في 23 يناير الماضي.

وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو إن جميع البحارة بحالة صحية جيدة وسيتم نقلهم إلى تركيا من العاصمة النيجيرية أبوجا على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية.

وصرح ليفانت كارسان المسؤول بشركة بودين لقناة "تي.آر.تي خبر" التلفزيونية الرسمية التركية بأن البحارة جميعا في صحة جيدة في نيجيريا وسيعودون إلى تركيا في الأيام المقبلة.

وأضاف أن فريقا في هامبورغ تولى محادثات إطلاق سراح البحارة.

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وفي 23 يناير الماضي تعرضت سفينة الشحن "موزارت" لهجوم القراصنة أثناء إبحارها في خليج غينيا.

واختطف المهاجمون 15 من أفراد طاقم السفينة البالغ عددهم 19، فيما قتل أحدهم يحمل الجنسية الأذربيجانية وعاد 3 من الطاقم مع السفينة إلى الغابون.

المصدر: وكالات

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