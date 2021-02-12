تحرير جميع البحارة الأتراك المخطوفين قبالة نيجيريا

أعلنت مصادر تركية يوم الجمعة تحرير جميع البحارة الأتراك الـ15 الذين اختطفوا على أيدي القراصنة قبالة سواحل نيجيريا في 23 يناير الماضي.

وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو إن جميع البحارة بحالة صحية جيدة وسيتم نقلهم إلى تركيا من العاصمة النيجيرية أبوجا على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية.

#عاجل | #تشاووش_أوغلو: جميع البحارة الأتراك الذين تم إنقاذهم بحالة جيدة وسنجلبهم من العاصمة النيجيرية في طائرة للخطوط الجوية التركية — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) February 12, 2021

وصرح ليفانت كارسان المسؤول بشركة بودين لقناة "تي.آر.تي خبر" التلفزيونية الرسمية التركية بأن البحارة جميعا في صحة جيدة في نيجيريا وسيعودون إلى تركيا في الأيام المقبلة.

وأضاف أن فريقا في هامبورغ تولى محادثات إطلاق سراح البحارة.

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وفي 23 يناير الماضي تعرضت سفينة الشحن "موزارت" لهجوم القراصنة أثناء إبحارها في خليج غينيا.

واختطف المهاجمون 15 من أفراد طاقم السفينة البالغ عددهم 19، فيما قتل أحدهم يحمل الجنسية الأذربيجانية وعاد 3 من الطاقم مع السفينة إلى الغابون.

المصدر: وكالات