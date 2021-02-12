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البيت الأبيض: إدارة بايدن تبحث سبل إغلاق سجن غوانتانامو

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البيت الأبيض: إدارة بايدن تبحث سبل إغلاق سجن غوانتانامو
Reuters
احتجاجات على معتقل غوانتانامو في واشنطن، أرشيف
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أعلن البيت الأبيض أن إدارة الرئيس جو بايدن شرعت في بحث مستقبل السجن العسكري الأمريكي في خليج غوانتانامو، بما قد يفضي إلى إغلاقه.

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وقال مصدران مطلعان إن المساعدين المشاركين في المناقشات الداخلية ينظرون في إجراء تنفيذي يوقعه الرئيس في الأسابيع أو الأشهر المقبلة، في ما يعد إشارة على جهد جديد لإزالة ما يصفه المدافعون عن حقوق الإنسان وصمة عار على جبين واشنطن.

وكان الجيش الأمريكي استحدث معتقل غوانتانامو في عهد الرئيس الأسبق جورج بوش الابن في غمرة الحرب على الإرهاب التي شنها الرئيس الجمهوري إثر هجمات 11 سبتمبر 2001.

ومر على هذا المعتقل منذ افتتاحه في 2002 في قاعدة أمريكية في خليج غوانتانامو في كوبا 800 شخص أوقفوا بتهم تتعلق بالإرهاب.

ومع أن الرئيس السابق باراك أوباما تعهد بإغلاق هذا المعتقل لارتباطه بالتعذيب والتوقيف العشوائي، إلا أن ولايته الأولى انتهت وكذلك الثانية وما زال المعتقل قائما ويقبع وراء قضبانه 41 شخصا.

كما أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أعرب عن استيائه من كلفة معتقل غوانتانامو، لكن ولايته الرئاسية انتهت دون أي تغيير في وضع المعتقل.

المصدر: رويترز + وكالات

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